Протест ФОПов: предприниматели планируют праздновать Новый год на Майдане

Украинские предприниматели планируют стоять в центре столицы пока не будут приняты их требования

Украинские предприниматели планируют стоять в центре столицы пока не будут приняты их требования

Фото: Страна

В Киеве уже третью неделю подряд продолжается акция протеста малых и средних предпринимателей против введения кассовых аппаратов и жесткого карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.

Митингующие установили свою праздничную елку, поставили палатку, где периодически включают музыку", - говорится в сообщении.

Предприниматели записывают видеообращение для своих коллег со всей Украины и призывают их поддержать.

За порядком продолжают следить правоохранители.

Напомним, в Киеве 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.