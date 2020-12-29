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29 декабря 2020, 11:42 210

Протест ФОПов: предприниматели планируют праздновать Новый год на Майдане

29 декабря 2020, 11:42 210
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Украинские предприниматели планируют стоять в центре столицы пока не будут приняты их требования
Фото: Страна
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В Киеве уже третью неделю подряд продолжается акция протеста малых и средних предпринимателей против введения кассовых аппаратов и жесткого карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.

Митингующие установили свою праздничную елку, поставили палатку, где периодически включают музыку", - говорится в сообщении.

Предприниматели записывают видеообращение для своих коллег со всей Украины и призывают их поддержать.

За порядком продолжают следить правоохранители.

Напомним, в Киеве 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

праздник митинг протесты акция предприниматели
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