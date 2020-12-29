Протест ФОПов: предприниматели планируют праздновать Новый год на Майдане
В Киеве уже третью неделю подряд продолжается акция протеста малых и средних предпринимателей против введения кассовых аппаратов и жесткого карантина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 112.ua.
Митингующие установили свою праздничную елку, поставили палатку, где периодически включают музыку", - говорится в сообщении.
Предприниматели записывают видеообращение для своих коллег со всей Украины и призывают их поддержать.
За порядком продолжают следить правоохранители.
Напомним, в Киеве 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.
Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.
Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.