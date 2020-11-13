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13 ноября 2020, 12:19 24

СМИ узнали, как полиция будет контролировать карантин выходного дня в Киеве

13 ноября 2020, 12:19 24
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В столице для контроля выполнения карантинных ограничений перераспределят группы особого реагирования и выделят личный состав полиции
В столице для контроля выполнения карантинных ограничений перераспределят группы особого реагирования и выделят личный состав полиции
Фото из открытых источников
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Территориальные управления полиции Киева получили указания, согласно которым полиция будет контролировать выполнения карантинных мер с 13 по 15 ноября, то есть соблюдение карантина выходного дня ресторанами, торгово-развлекательными центрами, салонами красоты и другими учреждениями, которым, по указанию Кабмина, запрещено работать в субботу и воскресенье.

Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на соответствующий документ, информирует RegioNews.

Отмечается, что в столице для контроля выполнения карантинных ограничений перераспределят группы особого реагирования и выделят личный состав полиции. После инструктажа, и начиная с 13:00 и до 01:00, они будут следить за тем, как город выполняет указание Кабмина.

В ближайшее время в полиции должны провести подробный инструктаж для мобильных и следственно-оперативных групп, которые будут задействованы в выходные.

в Киеве контролировать локдаун будет полиция. Фото: "Страна"

в Киеве контролировать локдаун будет полиция. Фото: "Страна

Напомним, ранее сообщалось, что украинские предприниматели в ряде городов митинговали против карантина "выходного дня", но власть не услышала аргументы бизнеса.

Украина порядок Киев карантин полиция
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