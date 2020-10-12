Состояние здоровья Порошенко улучшилось, его выписали из больницы

Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких

Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких

Фото: Facebook

Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, у которого ранее подтвердили COVID-19, выписали из столичной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности", передает RegioNews.

Сообщается, что сегодня, 12 октября Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось.

Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко сообщил, что получил положительный тест на коронавирус 29 сентября.

3 октября пятого президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных больниц с воспалением легких.

Также сообщалось, что во время лечения состояние здоровья Порошенко существенно ухудшилось.