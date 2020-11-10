Украина готова разместить лагеря на админгранице с Крымом из-за COVID-19, - Резников

Какого рода услуги будут предоставляться в этих лагерях, и какими они будут — не уточняется

Какого рода услуги будут предоставляться в этих лагерях, и какими они будут — не уточняется

Фото из открытых источников

Украина выразила готовность разместить гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом в связи с распространением коронавируса на оккупированном полуострове

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными явлениями Янезом Ленарчичем, пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Минреинтеграции. Какого рода услуги будут предоставляться в этих лагерях, и какими они будут — в сообщении не уточняется. В ходе встречи Резников и Ленарчич обсудили пенсии. Еврокомиссар выразил надежду, что они для украинских граждан будут сохранены. "Правительство отменило обязательную верификацию в течение 60 суток, а также делает все необходимые шаги для того, чтобы граждане могли получить пенсии максимально комфортно", — заявил Резников. Он добавил, что с 10 ноября открыто два новых КПВВ в Луганской области. "На одном из них — в Счастье, открытый многофункциональный сервисный центр, где люди могут получить все административные и социальные услуги, в том числе — решить вопросы пенсионного обеспечения и снять наличные", - отметил вице-премьер-министр. Напомним, 9 ноября на административной границе с оккупированным Крымом задержали бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины, которого подозревают в государственной измене.

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