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16 октября 2020, 13:22 1

Ситуация ухудшается: в Киеве все больше школ закрывают на карантин из-за COVID-19

16 октября 2020, 13:22 1
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Всего болеют 579 школьников и 449 педагогов
Всего болеют 579 школьников и 449 педагогов
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе на карантин закрыты 8 школ из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей, а также закрыты и 3 детсада.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, три - в Оболонском, и по одной - в Подольском и Дарницком районах", - сообщил Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении в общем находится 598 классов в 182 школах.

Также из-за выявленных случаев заболевания закрыты 86 групп в 75 детсадах, три садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55%.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19.

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Виталий Кличко школа детский сад обучение карантин
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