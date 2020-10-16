Ситуация ухудшается: в Киеве все больше школ закрывают на карантин из-за COVID-19

Всего болеют 579 школьников и 449 педагогов

Всего болеют 579 школьников и 449 педагогов

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе на карантин закрыты 8 школ из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей, а также закрыты и 3 детсада.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, три - в Оболонском, и по одной - в Подольском и Дарницком районах", - сообщил Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении в общем находится 598 классов в 182 школах.

Также из-за выявленных случаев заболевания закрыты 86 групп в 75 детсадах, три садика закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55%.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки выявили почти 6 тысяч новых случаев COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).