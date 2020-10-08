Мэр Умани будет участвовать в выборах несмотря на коронавирус

Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы. Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань. И дальше буду отстаивать интересы граждан, как и предыдущие 5 лет ! Всем спасибо за ваши теплые слова поддержки , которые получаю в частных сообщениях и звонках . Я вас не подведу !