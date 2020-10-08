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08 октября 2020, 21:57 4

Мэр Умани будет участвовать в выборах несмотря на коронавирус

08 октября 2020, 21:57 4
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Сегодня Александр Цебрий получил положительный тест на COVID-19
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Несмотря на болезнь, городской голова намерен продолжать предвыборную кампанию как кандидат в мэры Умани.

Об этом Александр Цебрий сообщил в видеообращении на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Получил результат теста. У меня подтвердили СОVID-19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы. Несмотря на положительный результат теста, я буду баллотироваться на выборах и продолжаю предвыборную кампанию как кандидат на должность городского головы города Умань", - заявил Цебрий в видеообращении.

Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы. Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань. И дальше буду отстаивать интересы граждан, как и предыдущие 5 лет ! Всем спасибо за ваши теплые слова поддержки , которые получаю в частных сообщениях и звонках . Я вас не подведу !

Опубликовано Александр Цебрій Четверг, 8 октября 2020 г.

Напомним, Александра Цебрия с двусторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус госпитализировали 5 октября.

коронавирус выборы Черкассы мэр COVID-19
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