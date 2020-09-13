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13 сентября 2020, 11:43

Львовские больницы незаконно потратили более 7 миллионов гривен на борьбу с COVID-19

13 сентября 2020, 11:43
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Фото: Экономическая правда
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Львовские аудиторы обнаружили на двух медицинских предприятиях незаконные расходы на сумму 7,3 млн грн, предназначенных на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Западного офиса Госаудитслужбы, пишет RegioNews.

Специалисты Госаудитслужбы провели ревизии Львовского Центра экстренной медицинской помощи и Львовского регионального фтизиопульмонологического центра департамента охраны здоровья Львовской ОГА за период с января по июль текущего года. Аудиторы выявили незаконные расходы на сумму 7,3 млн грн.

В Центре экстренной медицинской помощи обнаружили незаконные расходы на сумму 6,5 млн грн. Это 6,4 млн грн дополнительных выплат медицинским и другим работникам выездных бригад, которые не работали с больными коронавирусом, а также более 101 тыс. грн, излишне потраченных из-за учета в стоимости приобретенных товаров налога на добавленную стоимость.

В фтизиопульмонологическом центре при приобретении медоборудования, медикаментов, изделий медицинского назначения, дезсредств и средств индивидуальной защиты излишне потрачено почти 820 тысяч грн из-за включения в стоимость приобретенных товаров суммы уплаченного НДС.

О результатах ревизий аудиторы проинформировали департамент здравоохранения ЛОГА и управление полиции во Львовской области.

Напомним, на таможне Львовщины разоблачили коррупционную схему, которая нанесла ущерб государству на 90 млн гривен.

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