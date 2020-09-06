К смягчению карантина не готовы большинство областей Украины

Ослаблять карантин не будут в 18 регионах

Ослаблять карантин не будут в 18 регионах

Столица Украины и еще 17 областей не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, требованиям Кабмина соответствуют только Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

В Минздраве напоминают, что правительством установлены следующие нормы для регионов:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Ранее сообщалось, что больше всего заражений COVID-19 за 5 сентября обнаружили во Львовской - 188, Ивано-Франковской - 176, Тернопольской - 158 областях, а также в Киеве - 240.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)