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В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1847 новых случаев
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15 августа 2020, 10:29 8

В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1847 новых случаев

15 августа 2020, 10:29 8
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За прошедшие сутки больше всего инфицированных выявили в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве
За прошедшие сутки больше всего инфицированных выявили в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве
pixabay.com
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За 14 августа в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса, зафиксировано 33 летальных случая, 633 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

С начала пандемии в стране уже 89 719 случаев болезни, из них выздоровели 47 430 человек, а умерли 2044 человека.

Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области - 254 и Киеве - 232, а также в Черновицкой - 170, Львовской - 166 и Ивано-Франковской - 148 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3175 (+46)
  • Волынская область - 4590 (+61)
  • Днепропетровская область - 1699 (41)
  • Донецкая область - 1073 (24)
  • Житомирская область - 2377 (+44)
  • Закарпатская область - 6170 (90)
  • Запорожская область - 1052 (+14)
  • Ивано-Франковская область - 6468 (+148)
  • Кировоградская область - 739 (0)
  • г. Киев - 10392 (+232)
  • Киевская область - 4495 (+66)
  • Львовская область - 11824 (+166)
  • Луганская область - 178 (7)
  • Николаевская область - 797 (27)
  • Одесская область - 4871 (+139)
  • Полтавская область - 544 (11)
  • Ровенская область - 7433 (+107)
  • Сумская область - 815 (32)
  • Тернопольская область - 3635 (+97)
  • Харьковская область - 5837 (+254)
  • Херсонская область - 294 (+4)
  • Хмельницкая область - 1539 (25)
  • Черновицкая область - 7434 (+170)
  • Черкасская область - 1114 (22)
  • Черниговская область - 1174 (+20).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 августа в Украине выявили 1592 новых случая Covid-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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