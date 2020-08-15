В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1847 новых случаев
За 14 августа в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса, зафиксировано 33 летальных случая, 633 пациента выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
С начала пандемии в стране уже 89 719 случаев болезни, из них выздоровели 47 430 человек, а умерли 2044 человека.
Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области - 254 и Киеве - 232, а также в Черновицкой - 170, Львовской - 166 и Ивано-Франковской - 148 областях.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3175 (+46)
- Волынская область - 4590 (+61)
- Днепропетровская область - 1699 (41)
- Донецкая область - 1073 (24)
- Житомирская область - 2377 (+44)
- Закарпатская область - 6170 (90)
- Запорожская область - 1052 (+14)
- Ивано-Франковская область - 6468 (+148)
- Кировоградская область - 739 (0)
- г. Киев - 10392 (+232)
- Киевская область - 4495 (+66)
- Львовская область - 11824 (+166)
- Луганская область - 178 (7)
- Николаевская область - 797 (27)
- Одесская область - 4871 (+139)
- Полтавская область - 544 (11)
- Ровенская область - 7433 (+107)
- Сумская область - 815 (32)
- Тернопольская область - 3635 (+97)
- Харьковская область - 5837 (+254)
- Херсонская область - 294 (+4)
- Хмельницкая область - 1539 (25)
- Черновицкая область - 7434 (+170)
- Черкасская область - 1114 (22)
- Черниговская область - 1174 (+20).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 13 августа в Украине выявили 1592 новых случая Covid-19.
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