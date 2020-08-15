В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1847 новых случаев

За прошедшие сутки больше всего инфицированных выявили в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве

За прошедшие сутки больше всего инфицированных выявили в Харьковской, Черновицкой областях и Киеве

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

С начала пандемии в стране уже 89 719 случаев болезни, из них выздоровели 47 430 человек, а умерли 2044 человека.

Наибольшее количество случаев болезни за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области - 254 и Киеве - 232, а также в Черновицкой - 170, Львовской - 166 и Ивано-Франковской - 148 областях.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 3175 (+46)

Волынская область - 4590 (+61)

Днепропетровская область - 1699 (41)

Донецкая область - 1073 (24)

Житомирская область - 2377 (+44)

Закарпатская область - 6170 (90)

Запорожская область - 1052 (+14)

Ивано-Франковская область - 6468 (+148)

Кировоградская область - 739 (0)

г. Киев - 10392 (+232)

Киевская область - 4495 (+66)

Львовская область - 11824 (+166)

Луганская область - 178 (7)

Николаевская область - 797 (27)

Одесская область - 4871 (+139)

Полтавская область - 544 (11)

Ровенская область - 7433 (+107)

Сумская область - 815 (32)

Тернопольская область - 3635 (+97)

Харьковская область - 5837 (+254)

Херсонская область - 294 (+4)

Хмельницкая область - 1539 (25)

Черновицкая область - 7434 (+170)

Черкасская область - 1114 (22)

Черниговская область - 1174 (+20).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 августа в Украине выявили 1592 новых случая Covid-19.

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