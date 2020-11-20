Карантин выходного дня используют как тему для агитации перед вторым туром выборов мэров - КИУ

Положительно о решении правительства никто не отзывается

Положительно о решении правительства никто не отзывается

Фото: из открытых источников

Перед вторым туром голосования большинство кандидатов в мэры используют вопрос карантина выходного дня как тему для агитации и привлечения сторонников во время голосования.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Комитете избирателей Украины на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

По итогам наблюдения КИУ, тема номер один на выборах сейчас – это карантин выходного дня. То есть не вопросы дорог, канализаций, хозяйств, лифтов - того, чем реально должна заниматься местная власть. Нет, карантин выходного дня. Об этом говорит абсолютное большинство кандидатов", - сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок.

"Мы не нашли ни одного упоминания о том, где бы кандидаты говорили об этом положительно, о решении правительства. Все говорят в негативе и на этом строят свою агитационную кампанию", - отметил аналитик.

По его словам, это свидетельствует, в первую очередь, о малосодержательной кампании.

Почему кандидатам выгодно говорить на эту тему? В первую очередь это способ мобилизовать свою поддержку и в целом получить дополнительные электоральные баллы среди предпринимателей малого бизнеса", - пояснил он.

Рыбачок отметил, что фактически Кабинет министров сделал своеобразный подарок для кандидатов перед вторым туром и позволил им говорить о коронавирусе и карантине, а не о том, что они планируют делать следующие 5 лет.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, состоится второй тур выборов городского головы в 11 городах Украины.