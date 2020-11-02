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02 ноября 2020, 17:48 3

В Сумах создадут "черный список" предприятий-нарушителей карантина

02 ноября 2020, 17:48 3
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Информацию о заведениях, где нарушают карантин, сделают публичной
Информацию о заведениях, где нарушают карантин, сделают публичной
Фото: из открытых источников
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В Сумах мэр Александр Лысенко подписал поручение городскому совету публиковать на своем сайте список местных предприятий, которые нарушают карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета, передает RegioNews.

По мнению городского головы, это позволит предотвращать нарушения и будет иметь профилактическое действие.

Лысенко также поручил сменить информационные оповещения в салонах городского пассажирского транспорта на лозунг: "снимите маску - выйдешь из салона".

Руководство и работники должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, санитарной обработки помещений и их проветривания. И, если этого нет, то список правонарушителей, которые получили предупреждение или каким уже выписаны протоколы, будет обнародован на официальном сайте городского совета", - сказал Лысенко.

По информации Сумского городского совета, на прошлой неделе в городе провели 230 проверок в кафе, аптеках, магазинах и заведениях бытового обслуживания населения. Были составлены семь актов проверок и 39 протоколов.

Напомним, ранее стали известны участники второго тура выборов мэра Сум.

Сумы горсовет карантин коронавирус предприниматели списки нарушение
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