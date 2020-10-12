До конца месяца в Украине будет по 8 тысяч случаев COVID-19 в день - ученые

Это станет сверхтяжелым испытанием для системы здравоохранения

Это станет сверхтяжелым испытанием для системы здравоохранения

Фото: flickr

В ближайшее время суточный прирост больных COVID-19 в Украине может достичь примерно 7800 случаев.

Такой прогноз обнародовали ученые КПИ имени Игоря Сикорского, передает RegioNews.

Согласно результатам исследования, загруженность коек приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%.

Прогнозное моделирование ... показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", - говорится в заявлении.

Также ученые сообщают, что эпидемическая ситуация в регионах стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения.

Напомним, Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.