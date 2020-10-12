19:15  12 октября
"Слуга народа" хочет заменить заместителей главы фракции
16:39  12 октября
Кернес чувствует себя плохо и до выборов не вернется, - глава Харьковской ОГА Кучер
18:53  12 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 16:23 21

До конца месяца в Украине будет по 8 тысяч случаев COVID-19 в день - ученые

12 октября 2020, 16:23 21
Читайте також українською мовою
Это станет сверхтяжелым испытанием для системы здравоохранения
Это станет сверхтяжелым испытанием для системы здравоохранения
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В ближайшее время суточный прирост больных COVID-19 в Украине может достичь примерно 7800 случаев.

Такой прогноз обнародовали ученые КПИ имени Игоря Сикорского, передает RegioNews.

Согласно результатам исследования, загруженность коек приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%.

Прогнозное моделирование ... показывает, что на временном отрезке (11.10.20-23.10.20) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", - говорится в заявлении.

Также ученые сообщают, что эпидемическая ситуация в регионах стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения.

Напомним, Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19 в январе-феврале.

коронавирус Украина прогноз пандемия ученые
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Ежедневно кто-то болеет": В "Слуге народа" заявили о вспышке коронавируса среди нардепов
12 октября 2020, 15:56
У Зеленского сказали, как Украина может получить вакцину против коронавируса
12 октября 2020, 15:35
Шмыгаль поручил увеличить количество коек для больных коронавирусом
12 октября 2020, 15:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »