Не локдаун: Степанов выступает за ужесточение карантинных ограничений
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался об усилении карантинных ограничений в стране. Однако, по его мнению, новый локдаун вводить не нужно.
Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире "Свободы слова".
По его словам, такие ограничения позволят остановить стремительное распространение коронавируса в Украине.
Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал Степанов.
Он добавил, что в Украине 37 тысяч койко-мест и 16 745 человек больных коронавирусом.
Напомним, 5 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирование, призванное сдержать распространение коронавируса.
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