09:44  06 октября
Коронавирус в Украине: за сутки снова более 4 тысяч новых случаев заражения
10:29  06 октября
Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 8 из 10 основных очагов
08:13  06 октября
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 08:42 3

Не локдаун: Степанов выступает за ужесточение карантинных ограничений

06 октября 2020, 08:42 3
Читайте також українською мовою
Ограничения нужны чтобы "разорвать цепь передачи заболевания"
Ограничения нужны чтобы "разорвать цепь передачи заболевания"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался об усилении карантинных ограничений в стране. Однако, по его мнению, новый локдаун вводить не нужно.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире "Свободы слова".

По его словам, такие ограничения позволят остановить стремительное распространение коронавируса в Украине.

Когда мы говорим о более жестких ограничения, мы не говорим о полной остановке страны. Я не считаю, что нужно делать полный локдаун, но определенные ограничения нужно вводить, чтобы разрывать цепь передачи заболевания", - сказал Степанов.

Он добавил, что в Украине 37 тысяч койко-мест и 16 745 человек больных коронавирусом.

Напомним, 5 октября в Украине действует новое эпидемическое зонирование, призванное сдержать распространение коронавируса.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

карантин Максим Степанов область Ограничение зона
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »