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16 октября 2020, 11:55 2

Министр Чернышев заразился коронавирусом

16 октября 2020, 11:55 2
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Он планирует провести ближайшие две недели на самоизоляции
Он планирует провести ближайшие две недели на самоизоляции
Фото: Минрегион
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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, информирует RegioNews.

"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции. На период его отсутствия, обязанности будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский", - сказано в сообщении.

По его словам, он планирует провести ближайшие две недели на самоизоляции.

Отмечается, что все сотрудники министерства, которые были в контакте с министром, проходят тестирование или остаются дома на самоизоляции.

"Минрегион придерживается всех правил эпидемиологической безопасности, в частности на входе в здание производится измерение температуры, все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанции, имеющиеся дезинфекционные средства, все помещения проветриваются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня также стало известно, что народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко заболел коронавирусом - диагноз уже подтвердили.

коронавирус Украина министр болезнь правительство
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