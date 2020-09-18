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18 сентября 2020, 17:47 4

На Львовщине за нарушение карантина составили 22 протокола

18 сентября 2020, 17:47 4
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За время карантина в области составлены протоколы на более чем 2 тысячи нарушителей
За время карантина в области составлены протоколы на более чем 2 тысячи нарушителей
Фото: Нацполиция
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В Пустомытовском и Перемышлянском районах Львовской области правоохранители составили 22 протокола по факту нарушения карантина.

Об этом "Суспільному" сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень, передает RegioNews.

Известно, что оба района находятся в "красной" зоне карантина.

Когда мы говорим просто о составленом протоколе, то это один вопрос. Совсем другое, когда его направляют в суд и когда судебные органы его рассматривают. Часть протоколов не рассматривается, часть тянется, часть отменена", - рассказал Грень.

По его словам, количество протоколов, по рассмотрению которых было вынесено наказание, составляет около 10-15%.

Он добавил, что за весь период карантина на Львовщине составили около 2 тысяч протоколов.

Напомним, Львовские больницы незаконно потратили более 7 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Большая часть этих денег пошла на незаконные выплаты персоналу.

Львов Львовщина полиция карантин нарушения
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