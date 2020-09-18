На Львовщине за нарушение карантина составили 22 протокола

За время карантина в области составлены протоколы на более чем 2 тысячи нарушителей

За время карантина в области составлены протоколы на более чем 2 тысячи нарушителей

Фото: Нацполиция

В Пустомытовском и Перемышлянском районах Львовской области правоохранители составили 22 протокола по факту нарушения карантина.

Об этом "Суспільному" сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень, передает RegioNews. Известно, что оба района находятся в "красной" зоне карантина. Когда мы говорим просто о составленом протоколе, то это один вопрос. Совсем другое, когда его направляют в суд и когда судебные органы его рассматривают. Часть протоколов не рассматривается, часть тянется, часть отменена", - рассказал Грень. По его словам, количество протоколов, по рассмотрению которых было вынесено наказание, составляет около 10-15%. Он добавил, что за весь период карантина на Львовщине составили около 2 тысяч протоколов. Напомним, Львовские больницы незаконно потратили более 7 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Большая часть этих денег пошла на незаконные выплаты персоналу.

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