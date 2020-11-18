В Запорожье составили админпротокол на организатора митинга рестораторов

Предприниматели требовали отменить карантин выходного дня, который ввели в Украине с 14 по 29 ноября

Предприниматели требовали отменить карантин выходного дня, который ввели в Украине с 14 по 29 ноября

Фото: Нацполиция

В Запорожье работники Нацполиции составили административный протокол на организатора митинга рестораторов, который состоялся 11 ноября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что в акции протеста рестораторов приняли участие около 500 человек, что является нарушением карантинных мероприятий.

В отношении организатора митинга составлен административный протокол по ст. 44-3 КоАП, за нарушение карантинных мероприятий (на митинге присутствовали более 20 человек)", - рассказали в полиции.

Напомним, украинские предприниматели в ряде городов митинговали против карантина "выходного дня" и требовали ослабить давление на отрасль из-за коронавируса.

Люди требовали, чтобы власти отменили временные ограничения работы учреждений, а также высказались против введения карантина выходного дня. В Запорожье мероприятие проходило на площади Героев, где собралось около 500 человек.