В Запорожье составили админпротокол на организатора митинга рестораторов
В Запорожье работники Нацполиции составили административный протокол на организатора митинга рестораторов, который состоялся 11 ноября.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области, передает RegioNews.
Известно, что в акции протеста рестораторов приняли участие около 500 человек, что является нарушением карантинных мероприятий.
В отношении организатора митинга составлен административный протокол по ст. 44-3 КоАП, за нарушение карантинных мероприятий (на митинге присутствовали более 20 человек)", - рассказали в полиции.
Напомним, украинские предприниматели в ряде городов митинговали против карантина "выходного дня" и требовали ослабить давление на отрасль из-за коронавируса.
Люди требовали, чтобы власти отменили временные ограничения работы учреждений, а также высказались против введения карантина выходного дня. В Запорожье мероприятие проходило на площади Героев, где собралось около 500 человек.