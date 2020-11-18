11:33  18 ноября
Новоизбранный мэр города в Одесской области заболел коронавирусом
15:59  18 ноября
Стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки"
08:11  18 ноября
Сутки на Донбассе прошли без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2020, 15:14 143

В Запорожье составили админпротокол на организатора митинга рестораторов

18 ноября 2020, 15:14 143
Читайте також українською мовою
Предприниматели требовали отменить карантин выходного дня, который ввели в Украине с 14 по 29 ноября
Предприниматели требовали отменить карантин выходного дня, который ввели в Украине с 14 по 29 ноября
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожье работники Нацполиции составили административный протокол на организатора митинга рестораторов, который состоялся 11 ноября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что в акции протеста рестораторов приняли участие около 500 человек, что является нарушением карантинных мероприятий.

В отношении организатора митинга составлен административный протокол по ст. 44-3 КоАП, за нарушение карантинных мероприятий (на митинге присутствовали более 20 человек)", - рассказали в полиции.

Напомним, украинские предприниматели в ряде городов митинговали против карантина "выходного дня" и требовали ослабить давление на отрасль из-за коронавируса.

Люди требовали, чтобы власти отменили временные ограничения работы учреждений, а также высказались против введения карантина выходного дня. В Запорожье мероприятие проходило на площади Героев, где собралось около 500 человек.

Запорожье коронавирус митинг предприниматели штраф полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мендель о COVID-19 у Зеленского: чувствует себя лучше и продолжает работать
18 ноября 2020, 15:04
Зеленский собирает срочное совещание из-за протестов предпринимателей
18 ноября 2020, 14:42
Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина
18 ноября 2020, 14:32
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА Стадника. Чем он запомнился жителям области
Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Балога
Игорь Попов
Все блоги »