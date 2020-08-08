В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин
Больше всего нарушений карантина среди всех регионов обнаружено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.
Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что если человек впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и протокол не составляют.
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