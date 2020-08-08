10:23  08 августа
В Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19
12:09  08 августа
В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин
10:08  08 августа
В зоне ООС боевики трижды нарушили перемирие, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
08 августа 2020, 12:09 7

В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин

08 августа 2020, 12:09 7
Читайте також українською мовою
Подразделения полиции несут службу в усиленном режиме с начала эпидемии
Подразделения полиции несут службу в усиленном режиме с начала эпидемии
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Больше всего нарушений карантина среди всех регионов обнаружено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что если человек впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и протокол не составляют.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19. 8 августа Кабмин проведет внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Украина карантин нарушения полиция штраф регионы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Под Киевом обнаружили нелегальную свалку отходов из инфекционных больниц
08 августа 2020, 11:53
В компании, которая вывезла тросы с Подольского моста, прошли обыски
08 августа 2020, 11:09
Кабмин проведет внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации
08 августа 2020, 10:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »