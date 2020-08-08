В полиции рассказали, какие регионы больше всего нарушают карантин

Подразделения полиции несут службу в усиленном режиме с начала эпидемии

Подразделения полиции несут службу в усиленном режиме с начала эпидемии

Фото: Нацполиция

Больше всего нарушений карантина среди всех регионов обнаружено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

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