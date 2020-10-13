В Украине за сутки более 5000 новых больных COVID-19
Больше всего новых заражений снова выявили в Харьковской области (439)
Больше всего новых заражений снова выявили в Харьковской области (439)
За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5 133 человек, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области - 439, в Киеве - 397, во Львовской области - 341, в Днепропетровской области - 305, в Полтавской области - 285, в Одесской области - 277 новых случаев инфицирования.
За все время пандемии в Украине заболело 270 587 человек, из них 116 562 выздоровели, летальных исходов - 5 122.
Напомним, 11 октября коронавирус в Украине обнаружили у 4420 человек.
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