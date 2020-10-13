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13 октября 2020, 09:26 6

В Украине за сутки более 5000 новых больных COVID-19

13 октября 2020, 09:26 6
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5 133 человек, 107 больных умерли, 2 152 человека выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области - 439, в Киеве - 397, во Львовской области - 341, в Днепропетровской области - 305, в Полтавской области - 285, в Одесской области - 277 новых случаев инфицирования.

За все время пандемии в Украине заболело 270 587 человек, из них 116 562 выздоровели, летальных исходов - 5 122.

Напомним, 11 октября коронавирус в Украине обнаружили у 4420 человек.

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