В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это означает

Также могут все учебные заведения перевести в дистанционный режим работы

Также могут все учебные заведения перевести в дистанционный режим работы

Рixabay

В Украине не планируют снова объявлять локдаун, несмотря на антирекорды по суточному приросту больных COVID-19. Однако в стране могут ввести "карантин выходного дня" и обязать украинцев проводить выходные дома с семьей.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" заявил нардеп, председатель Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По словам Радуцкого, постановление Кабмина №641 о карантинном зонировании необходимо менять, поскольку ВОЗ обновила свои критерии введения ограничений. В ближайшем времени Украина должна учесть их. Вопрос будет обсуждаться уже в субботу, 10 октября, на совещании у президента.

"Второе - это мое предложение, СНБО его поддерживает, и я надеюсь, что поддержит президент. Это надо сделать то, что сделал КНУ им. Шевченко - он перевел обучение на дистанционку. Я считаю, что школы и университеты надо отправлять на дистанционное обучение. Жесткий карантин мы сегодня ввести не можем, мы все понимаем", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

"Это когда семья на выходные остается у себя дома, никуда не ездит - ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это все можно выдержать, это не закрытие предприятий, не остановка", - объяснил политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.