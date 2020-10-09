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09 октября 2020, 11:59 12

В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это означает

09 октября 2020, 11:59 12
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Также могут все учебные заведения перевести в дистанционный режим работы
Также могут все учебные заведения перевести в дистанционный режим работы
Рixabay
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В Украине не планируют снова объявлять локдаун, несмотря на антирекорды по суточному приросту больных COVID-19. Однако в стране могут ввести "карантин выходного дня" и обязать украинцев проводить выходные дома с семьей. 

Об этом в эфире передачи "Право на власть" заявил нардеп, председатель Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По словам Радуцкого, постановление Кабмина №641 о карантинном зонировании необходимо менять, поскольку ВОЗ обновила свои критерии введения ограничений. В ближайшем времени Украина должна учесть их. Вопрос будет обсуждаться уже в субботу, 10 октября, на совещании у президента.

"Второе - это мое предложение, СНБО его поддерживает, и я надеюсь, что поддержит президент. Это надо сделать то, что сделал КНУ им. Шевченко - он перевел обучение на дистанционку. Я считаю, что школы и университеты надо отправлять на дистанционное обучение. Жесткий карантин мы сегодня ввести не можем, мы все понимаем", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

"Это когда семья на выходные остается у себя дома, никуда не ездит - ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это все можно выдержать, это не закрытие предприятий, не остановка", - объяснил политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

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