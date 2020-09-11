Проблема с ПЦР-тестами в Одессе решена – Виктор Ляшко

Главный санврач Украины Виктор Ляшко и глава парламентского комитета по медицине и здоровью Михаил Радуцкий инспектируют Одесскую область

Главный санврач Украины Виктор Ляшко и глава парламентского комитета по медицине и здоровью Михаил Радуцкий инспектируют Одесскую область

Проблема с дефицитом ПЦР-тестов, который наблюдался в Одесской области несколько дней, уже решена, уверяют чиновники.

Об этом во время брифинга в Одессе сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

У нас был случай, когда один день были перебои в поставке тест-систем. Этот вопрос был оперативно решен. За выходные лаборатория оперативно наверстает возникшие в результате перебоев проблемы", - рассказал Виктор Ляшко.

По его словам, главные приоритеты в борьбе с эпидемией COVID-19 – раннее выявление случаев заболевания, работа с контактными лицами, и контроль соблюдения изоляции. Также в связи с ростом уровня заболеваемости необходимо увеличить в больницах области количество коек для лечения зараженных коронавирусом.

Напомним, вчера стало известно, что в государственных лабораториях Одесской области закончились реагенты и тесты на коронавирус.