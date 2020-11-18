В Украине за сутки выявили 12 496 новых случаев COVID-19

Госпитализировали 1668 пациентов

Госпитализировали 1668 пациентов

Фото: из открытых источников

В Украине за 17 ноября коронавирус обнаружили у 12 496 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, 8096 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

12 496 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1668 человек;

летальных случаев - 256;

выздоровели - 8096 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

Он отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Кроме того, за все время пандемии в Украине:

заболело - 570 153 человека;

выздоровели - 259 079 человек;

летальных исходов - 10 112;

проведения ПЦР-тестов - 4 022 283.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введение жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).