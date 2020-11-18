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18 ноября 2020, 09:32 11

В Украине за сутки выявили 12 496 новых случаев COVID-19

18 ноября 2020, 09:32 11
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Госпитализировали 1668 пациентов
Госпитализировали 1668 пациентов
Фото: из открытых источников
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В Украине за 17 ноября коронавирус обнаружили у 12 496 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, 8096 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

12 496 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1668 человек;
  • летальных случаев - 256;
  • выздоровели - 8096 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

Он отметил, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Кроме того, за все время пандемии в Украине:

  • заболело - 570 153 человека;
  • выздоровели - 259 079 человек;
  • летальных исходов - 10 112;
  • проведения ПЦР-тестов - 4 022 283.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о введение жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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