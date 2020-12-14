Усиленный карантин может начаться раньше: в Кабмине назвали условия

Все зависит от количества новых заболевших за сутки

Все зависит от количества новых заболевших за сутки

Фото: из открытых источников

Для того, чтобы в Украине раньше начался усиленный карантин, должно произойти стремительное увеличение количества новых больных COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Так, карантин могут усилить ранее 8 января, если показатель суточной заболеваемости достигнет 32-35 тысяч новых случаев.

Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были вовлечены в преодоление коронавирусной инфекции", - сказал Немчинов.

Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться заполненность коек для больных COVID-19.

Кроме выявленных, еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 января начнется "естественный карантин".