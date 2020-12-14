09:02  14 декабря
В Украине после выходных резко снизился суточный показатель COVID-19
17:12  13 декабря
Профсоюз горняков угрожает масштабным управляемым протестом
08:12  14 декабря
Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2020, 09:26 5

Усиленный карантин может начаться раньше: в Кабмине назвали условия

14 декабря 2020, 09:26 5
Читайте також українською мовою
Все зависит от количества новых заболевших за сутки
Все зависит от количества новых заболевших за сутки
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Для того, чтобы в Украине раньше начался усиленный карантин, должно произойти стремительное увеличение количества новых больных COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

Так, карантин могут усилить ранее 8 января, если показатель суточной заболеваемости достигнет 32-35 тысяч новых случаев.

Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек были обеспечены кислородом и сколько больниц были вовлечены в преодоление коронавирусной инфекции", - сказал Немчинов.

Также он подчеркнул, что при оценке ситуации будет учитываться заполненность коек для больных COVID-19.

Кроме выявленных, еще вопрос госпитализированных. У нас постоянно увеличивается койко-фонд. Минздрав работает над тем, чтобы в случае необходимости довести его до 90 тысяч. У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, до конца года стоит задача выйти на более чем 40 тысяч, а в перспективе - на 75 тысяч", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 января начнется "естественный карантин".

Кабмин карантин вирус работа министр больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »