"Локдаун на интеллект" - соцсети откликнулись на заявление "Слуги народа" Арахамии

Предлагают называть партию власти "Слугой локдауна"

Предлагают называть партию власти "Слугой локдауна"

Фото: из Facebook Алексея Голобуцкого

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о введении «интеллектуального локдауна». Пользовати соцсетей попытались понять, что это значит.

Об этом сообщает RegioNews, просмотрев сообщения остряков в соцсетях.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий устами героев своих изображений шутит, что "интеллектуальный локдаун - это когда идиот пытается изобразить интеллектуала".

"Процишин официальный", заявляя "я художник - я так вижу", представляет "интеллектуальный локдаун" как аватарку Кабмина, которая изображает запрет мозга.

я художник - я так вижу Posted by Процишин официальный on Sunday, November 29, 2020

Также "Процишин официальный" предусматривает написание одноименной книги автором, который впервые озвучил такое словосочетание.

Сценарист Антон Ходза предлагает разнообразные другие словосочетания со словом "локдаун", которые настолько же лишены содержания, как и оригинал, и от такого доведения до абсурда становятся безмерно остроумными.

Интеллектуальный локдаун Локдаун 2.0 Локдаун PRO VIP локдаун Нанолокдаун Євролокдаун Локдаун Beta Локдаун челендж Царский локдаун Локдаун четыре сыра Posted by Антон Ходза on Sunday, November 29, 2020

Колумнист Сергей Фурса высказал предположение, что "интеллектуальный локдаун" - это "локдаун на интеллект", и он уже действует.

Говорят, в Украине рассматривают возможность введения интеллектуального локдауна. Хм. А кажется что уже. Локдаун на интеллект действует. Posted by Sergey Fursa on Sunday, November 29, 2020

Журналист Михаил Ткач предполагает, что "интеллект для интеллектуального локдауна Герега привезет из Китая самолетом Мрия".

Говорят, интеллект для интеллектуального локдауну Герега привезет из Китая самолетом Мечта. Posted by Mykhailo Tkach on Sunday, November 29, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун" - что это значит.