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30 ноября 2020, 15:12 1129

Введение локдауна не будет касаться Верховной Рады - Разумков

30 ноября 2020, 15:12 1129
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Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты продолжат работать в случае введения локдауна.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает RegioNews.

В отличие от кого-либо Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет. Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины", - сказал Разумков.

Он добавил, что могут быть изменения в графике работы Рады, в частности, будут проводить меньше пленарных заседаний.

Также депутаты будут работать в онлайн-режиме в комитетах. По информации Разумкова, на COVID-19 сейчас болеют 14 народных депутатов и 45 работников Аппарата парламента.

Верховная Рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет", - отметил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.

Верховная Рада локдаун депутаты карантин коронавирус
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