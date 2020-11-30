Введение локдауна не будет касаться Верховной Рады - Разумков

Спикер анонсировал изменения в графике работы парламента

Спикер анонсировал изменения в графике работы парламента

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Об этом он сообщил во время брифинга, передает RegioNews.

В отличие от кого-либо Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун точно не пойдет. Верховная Рада будет продолжать выполнять свои функции, предусмотренные Конституцией Украины", - сказал Разумков.

Он добавил, что могут быть изменения в графике работы Рады, в частности, будут проводить меньше пленарных заседаний.

Также депутаты будут работать в онлайн-режиме в комитетах. По информации Разумкова, на COVID-19 сейчас болеют 14 народных депутатов и 45 работников Аппарата парламента.

Верховная Рада имела возможность, имеет возможность и будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько у нас людей болеет", - отметил Разумков.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.