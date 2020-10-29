Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков

COVID-19 подтвердили в 50 работников аппарата парламента

COVID-19 подтвердили в 50 работников аппарата парламента

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Об этом агентству "Укринформ" сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, сейчас наблюдается положительная динамика и инфицируется меньше депутатов, чем во время прошлой пленарной недели.

Для минимизации возможности распространения инфекции приняты все меры, уменьшено количество людей на рабочих местах. Впрочем, принятие решений возможно только в сессионном зале, и для этого нужны 226 голосов", - отметил председатель Верховной Рады.

Разумков добавил, что коронавирус подтвердили также в 50 работников аппарата парламента.

Напомним, Разумков подписал постановление о создании "антиковидного" штаба во главе с Зеленским.