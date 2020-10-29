18:26  29 октября
Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра
16:01  29 октября
Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков
17:23  29 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Новомихайловку
UA | RU
UA | RU
29 октября 2020, 16:01 7

Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков

29 октября 2020, 16:01 7
Читайте також українською мовою
COVID-19 подтвердили в 50 работников аппарата парламента
COVID-19 подтвердили в 50 работников аппарата парламента
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Более 60 депутатов Верховной Рады переболели или болеют коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом агентству "Укринформ" сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, сейчас наблюдается положительная динамика и инфицируется меньше депутатов, чем во время прошлой пленарной недели.

Для минимизации возможности распространения инфекции приняты все меры, уменьшено количество людей на рабочих местах. Впрочем, принятие решений возможно только в сессионном зале, и для этого нужны 226 голосов", - отметил председатель Верховной Рады.

Разумков добавил, что коронавирус подтвердили также в 50 работников аппарата парламента.

Напомним, Разумков подписал постановление о создании "антиковидного" штаба во главе с Зеленским.

коронавирус Верховная Рада заболевание Дмитрий Разумков депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В шести регионах заполненность коек больными COVID-19 уже более 70%
29 октября 2020, 14:23
Минздрав просит еще два миллиарда гривен на новый метод COVID-тестирования
29 октября 2020, 13:44
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 7 342 новых случаев
29 октября 2020, 09:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »