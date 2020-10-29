Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков
Более 60 депутатов Верховной Рады переболели или болеют коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом агентству "Укринформ" сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
По его словам, сейчас наблюдается положительная динамика и инфицируется меньше депутатов, чем во время прошлой пленарной недели.
Для минимизации возможности распространения инфекции приняты все меры, уменьшено количество людей на рабочих местах. Впрочем, принятие решений возможно только в сессионном зале, и для этого нужны 226 голосов", - отметил председатель Верховной Рады.
Разумков добавил, что коронавирус подтвердили также в 50 работников аппарата парламента.
Напомним, Разумков подписал постановление о создании "антиковидного" штаба во главе с Зеленским.