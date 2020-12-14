Разумков рассказал, сколько нардепов и сотрудников Рады заразились COVID-19

До сих пор болеет 21 человек среди депутатов и 55 представителей аппарата

До сих пор болеет 21 человек среди депутатов и 55 представителей аппарата

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на сегодняшний день, 14 декабря, в аппарате парламента 211 сотрудников переболели или болеют COVID-19, а среди народных депутатов такое количество - 128 человек.

Об этом он рассказал во время заседания согласительного совета, передает RegioNews.

Чтобы вы понимали, сколько людей сегодня болеет и переболело в аппарате Верховной Рады и народных депутатов Украины: по состоянию на сегодня переболело или болеют в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели или болеют сегодня - 128 народных депутатов Украины", - сказал Разумков.

По его словам, на сегодня, до сих пор болеет 21 человек среди нардепов и 55 представителей аппарата ВР.

Ранее сообщалось, что за 13 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (605).

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