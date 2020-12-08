На Прикарпатье еще более 300 коек оборудовали кислородом

Сейчас загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, составляет 45,9%

Сейчас загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, составляет 45,9%

Рixabay

На Прикарпатье в COVID-больницах еще 301 койко-место оборудовали кислородом.

Об этом на совещании в Ивано-Франковской ОГА сообщил директор Департамента здравоохранения Игорь Дмитренко, пишет RegioNews.

"За последнюю неделю обеспечено кислородом 301 койко-место, включая кислородные точки и кислородные концентраторы", - сообщил Дмитренко.

По его словам, сейчас загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, составляет 45,9%.

В области развернуты 2892 койко-места в COVID - больницах, из них 52% оборудованы кислородом. Ивано-Франковская область намерена дополнительно развернуть еще 110 койко-мест для больных коронавирусом в двух больницах, которые ожидают на это соответствующее решение НСЗУ.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных.

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