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08 декабря 2020, 11:47 4

На Прикарпатье еще более 300 коек оборудовали кислородом

08 декабря 2020, 11:47 4
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Сейчас загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, составляет 45,9%
Сейчас загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, составляет 45,9%
Рixabay
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На Прикарпатье в COVID-больницах еще 301 койко-место оборудовали кислородом.

Об этом на совещании в Ивано-Франковской ОГА сообщил директор Департамента здравоохранения Игорь Дмитренко, пишет RegioNews.

"За последнюю неделю обеспечено кислородом 301 койко-место, включая кислородные точки и кислородные концентраторы", - сообщил Дмитренко.

По его словам, сейчас загруженность койко-мест в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией, составляет 45,9%.

В области развернуты 2892 койко-места в COVID - больницах, из них 52% оборудованы кислородом. Ивано-Франковская область намерена дополнительно развернуть еще 110 койко-мест для больных коронавирусом в двух больницах, которые ожидают на это соответствующее решение НСЗУ.

Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где есть острая нехватка кислорода для COVID-больных.

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коронавирус Украина Ивано-Франковск Прикарпатье больницы
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