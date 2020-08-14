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14 августа 2020, 16:20 6

Зеленский отреагировал на новый антирекорд заболеваемости COVID-19

14 августа 2020, 16:20 6
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Он также обратился к главам облгосадминистраций
Он также обратился к главам облгосадминистраций
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев принимать меры личной безопасности в связи с очередным антирекордом по количеству больных COVID-19.

Об этом он заявил во время ежедневного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Он также отметил, что Украина находится на грани второй волны COVID-19.

Президент поручил главам областных государственных администраций провести информационную кампанию в регионах об опасности коронавируса и важности соблюдения всех санитарных норм и правил.

Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал Зеленский.

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Напомним, в Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.

Владимир Зеленский коронавирус Украина ОГА заболевание
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