Зеленский отреагировал на новый антирекорд заболеваемости COVID-19
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев принимать меры личной безопасности в связи с очередным антирекордом по количеству больных COVID-19.
Об этом он заявил во время ежедневного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.
Он также отметил, что Украина находится на грани второй волны COVID-19.
Президент поручил главам областных государственных администраций провести информационную кампанию в регионах об опасности коронавируса и важности соблюдения всех санитарных норм и правил.
Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал Зеленский.
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Напомним, в Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.