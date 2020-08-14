Зеленский отреагировал на новый антирекорд заболеваемости COVID-19

Он также обратился к главам облгосадминистраций

Он также обратился к главам облгосадминистраций

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев принимать меры личной безопасности в связи с очередным антирекордом по количеству больных COVID-19.

Об этом он заявил во время ежедневного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Он также отметил, что Украина находится на грани второй волны COVID-19.

Президент поручил главам областных государственных администраций провести информационную кампанию в регионах об опасности коронавируса и важности соблюдения всех санитарных норм и правил.

Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал Зеленский.

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Напомним, в Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили в 1732 человек.