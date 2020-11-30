В Украине не будут продолжать карантин выходного дня - Степанов

В Минздраве утверждают, что он помог снизить динамику распространения COVID-19

В Минздраве утверждают, что он помог снизить динамику распространения COVID-19

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

Он также рассказал, что окончательные результаты карантина выходного дня станут известны на следующей неделе.

У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня", - сказал Степанов.

На вопрос, будут ли продолжать карантин выходного дня, Степанов ответил: "Не думаю, что мы будем подавать такое предложение".

По его словам, тенденцию к уменьшению динамики заражения коронавирусом в Украине уже видно.

Напомним, В Украине увеличился недельный показатель новых случаев COVID-19 и госпитализаций - Степанов