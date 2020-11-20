В Киеве покончила с собой больная коронавирусом 78-летняя женщина

Ее тело обнаружил медперсонал

Ее тело обнаружил медперсонал

Фото из открытых источников

В Киеве повесилась 78-летняя женщина, которая боролась с COVID-19 в больнице №12.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Страна", ее тело обнаружил медперсонал.

Отмечается, что трагедия произошла в больнице №12, которая находится на улице Профессора Подвысоцкого в Печерском районе столицы.

В четверг, 19 ноября, медики обнаружили на пятом этаже медучреждения, где лечатся больные с подтвержденным диагнозом коронавирус, тело 78-летней пациентки в петле. Помочь ей уже было невозможно.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция начала расследование по ст.115 УК Украины - "Умышленное убийство". В настоящее время правоохранители опрашивают персонал, но из-за специфики инфекционного отделения, а также риска заразиться COVID-19, проведение следственных действий крайне затруднительно.

На данный момент известно, что предпосылок о наличии криминала в случившемся нет. Потому основной версией рассматривается самоубийство, вероятно из-за болезни.

Напомним, в октябре в киевских больницах за неделю произошло два самоубийства пациентов с COVID-19.