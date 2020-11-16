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16 ноября 2020, 18:23 6

Разворовывание COVID-фонда: экс-советник Ермака анонсировал новые подробности

16 ноября 2020, 18:23 6
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Он планирует выступить перед журналистами на пресс-конференции
Он планирует выступить перед журналистами на пресс-конференции
Фото: из открытых источников
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Бывший советник главы Офиса президента и экс-министр финансов Игорь Уманский, который ранее заявил, что средства из COVID-фонда на строительстве дорог присвоили шесть компаний, планирует провести пресс-конференцию.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Уманского, в последнее время он получает большое количество обращений от СМИ о предоставлении комментариев о причинах отставки и ситуации вокруг фонда борьбы с COVID-19.

Приглашаю всех желающих журналистов, представителей СМИ в среду 18 ноября с.г. в 12:00 на пресс-конференцию, на которой я озвучу свою позицию и видение. Место встречи - Мариинский парк напротив центрального входа Верховной Рады Украины", - написал Уманский.

Он добавил, что причиной избрания такого места встречи с журналистами стала пандемия короновируса, так как "собираться ... в закрытых помещениях не есть хорошо".

Напомним, "ОтдыхайТЕ": Советник Ермака Уманский увольняется, о причинах такого решения он пообещал рассказать после того, как заявление будет подписано.

Экс-советник Ермака рассказал о махинациях при строительстве дорог за счет COVID-фонда.

Игорь Уманский брифинг заявление фонд коронавирус коррупция
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