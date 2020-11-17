В Херсоне нацгвардейцы будут охранять COVID-больницы

Они будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мероприятий

Они будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мероприятий

Фото: Facebook

В Херсоне территорию трех больниц - двух городских и одной областной, где находятся больные COVID-19, охраняют бойцы Национальной гвардии.

Об этом в Facebook сообщает военная часть 3056 Национальной гвардии Украины, передает RegioNews.

Отныне гвардейцы воинской части 3056 будут охранять территории двух городских больниц - им. Карабелеша и им. Тропиных. Такие действия обусловлены решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и в целях предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Известно, что территорию двух херсонских больниц и прилегающие участки будут патрулировать военные наряды. Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мероприятий в режиме круглосуточной охраны.

Также с 17 августа и до сих пор нацгвардейцы обеспечивают охрану областной инфекционной больницы.

Сейчас на Херсонщине 7357 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 2822 человека побороли болезнь, 160 человек скончались.

Напомним, суд признал недействительными результаты выборов депутатов Херсонского облсовета.