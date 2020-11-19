Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи

Отношение к введению "карантина выходного дня" в Украине полярное

Отношение к введению "карантина выходного дня" в Украине полярное

Фото: flickr

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% респондентов считает нецелесообразным введение жесткого локдауна, 36% поддерживают эту идею.

Его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и ​​транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

Напомним, большинство украинцев не доверяют политикам: данные опроса.