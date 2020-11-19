Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же выступают против.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.
В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.
61% респондентов считает нецелесообразным введение жесткого локдауна, 36% поддерживают эту идею.
Его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.
75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.
Напомним, большинство украинцев не доверяют политикам: данные опроса.