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Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи
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19 ноября 2020, 12:22 124

Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи

19 ноября 2020, 12:22 124
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Отношение к введению "карантина выходного дня" в Украине полярное
Отношение к введению "карантина выходного дня" в Украине полярное
Фото: flickr
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49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же выступают против.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% респондентов считает нецелесообразным введение жесткого локдауна, 36% поддерживают эту идею.

Его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и ​​транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

Напомним, большинство украинцев не доверяют политикам: данные опроса.

Украина карантин рейтинг опрос социология
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