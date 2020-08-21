Минздрав будет по новому определять индикатор заполненности коек пациентов с COVID-19

Отныне этот индикатор будет определяться по двум показателям

Отныне этот индикатор будет определяться по двум показателям

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Министерство здравоохранения изменило показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра - главного санитарного врача Виктора Ляшко, пишет RegioNews.

Первый показатель - процент заполненности коек пациентами с COVID-19. "Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области", - пояснил он.

Второй показатель - процент заполненности коек пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, сказал Ляшко.

Виктор Ляшко: Змінено показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Напомним, в Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19.