Минздрав будет по новому определять индикатор заполненности коек пациентов с COVID-19
Министерство здравоохранения изменило показатели для определения индикатора заполненности коек, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом в соцсети Facebook сообщает Минздрав со ссылкой на заместителя министра - главного санитарного врача Виктора Ляшко, пишет RegioNews.
Первый показатель - процент заполненности коек пациентами с COVID-19. "Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области", - пояснил он.
Второй показатель - процент заполненности коек пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, сказал Ляшко.
Виктор Ляшко: Змінено показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з...Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.
Напомним, в Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19.