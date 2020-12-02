Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение штрафов за отсутствие маски

75% граждан сообщили, что одобрили введение штрафов

75% граждан сообщили, что одобрили введение штрафов

Фото: из открытых источников

В Украине 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок на лице, а еще 25% – высказались против этого.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 25% - против этого. За последние две недели отношение украинцев к внедрению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось”, - говорится в результатах исследования.

Ранее сообщалось, что количество противников жесткого карантина в Украине уменьшилось с 61 до 55%. Кроме того, отмечается, что в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. Две недели назад сторонников локдауна было только 36%.