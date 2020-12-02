09:29  02 декабря
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
11:52  02 декабря
Рада ужесточила ответственность за продажу электронных сигарет детям
11:22  02 декабря
В Украине вырос уровень поддержки полного локдауна - исследование
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2020, 12:56 7

Стало известно, сколько украинцев поддерживают введение штрафов за отсутствие маски

02 декабря 2020, 12:56 7
Читайте також українською мовою
75% граждан сообщили, что одобрили введение штрафов
75% граждан сообщили, что одобрили введение штрафов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок на лице, а еще 25% – высказались против этого.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок, 25% - против этого. За последние две недели отношение украинцев к внедрению штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок не изменилось”, - говорится в результатах исследования.

Ранее сообщалось, что количество противников жесткого карантина в Украине уменьшилось с 61 до 55%. Кроме того, отмечается, что в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. Две недели назад сторонников локдауна было только 36%.

украинцы карантин опрос штраф маски
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
Все видео »
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете
Все публикации »
Виктор Таран
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Все блоги »