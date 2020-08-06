В Украине новый антирекорд, обнаружено 1318 случаев COVID-19

Всего в Украине зафиксировано более 76 тысяч случаев заболевания

Всего в Украине зафиксировано более 76 тысяч случаев заболевания

Фото: flickr

6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это абсолютный рекорд количества больных за сутки от начала эпидемии.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За сутки выздоровели 997 пациентов, умер 31 человек. Лабораторные центры проверяют 1805 новых подозрений на наличие вируса. Всего с начала эпидемии количество больных составляет 76 808 человек, умерли 1819 пациентов, еще 42 524 смогли преодолеть болезнь. Наибольшее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142). Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область - 2898 (+18)

Волынская область - 4108 (+44)

Днепропетровская область - 1492 (+18)

Донецкая область - 941 (15)

Житомирская область - 2036 (27)

Закарпатская область - 5439 (+77)

Запорожская область - 890 (19)

Ивано-Франковская область - 5295 (+127)

Кировоградская область - 713 (+2)

г. Киев - 8992 (+180)

Киевская область - 3980 (+38)

Львовская область - 10420 (+197)

Луганская область - 135 (0)

Николаевская область - 666 (8)

Одесская область - 3747 (+110)

Полтавская область - 477 (+5)

Ровенская область - 6538 (+96)

Сумская область - 594 (24)

Тернопольская область - 3177 (+28)

Харьковская область - 4381 (+142)

Херсонская область - 242 (+6)

Хмельницкая область - 1257 (25)

Черновицкая область - 6383 (85)

Черкасская область - 969 (10)

Черниговская область - 937 (+17) Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей динамикой распространения коронавируса, карантин не могут ослабить 11 регионов.

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