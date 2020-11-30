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30 ноября 2020, 16:55 2420

Стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина

30 ноября 2020, 16:55 2420
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Варианты усиления озвучат во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству
Варианты усиления озвучат во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству
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Кабинет министров в пятницу, 4 декабря, будет рассматривать варианты решения по усилению карантина и озвучат их во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"К пятнице они (Кабмин — ред.) должны понять сами, какие будут варианты, и должны нам их рассказать разные ... не вводить в пятницу (локдаун, — ред."), а рассказать нам, как вводить позже", — пояснил Корниенко.

Напомним, ранее стало известно, что власть сегодня соберется на совещание, где определит необходимость внедрения локдауна.

коронавирус Кабмин Украина карантин локдаун
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