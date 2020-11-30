Стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина

Варианты усиления озвучат во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству

Варианты усиления озвучат во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству

Facebook

Кабинет министров в пятницу, 4 декабря, будет рассматривать варианты решения по усилению карантина и озвучат их во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина". "К пятнице они (Кабмин — ред.) должны понять сами, какие будут варианты, и должны нам их рассказать разные ... не вводить в пятницу (локдаун, — ред."), а рассказать нам, как вводить позже", — пояснил Корниенко. Напомним, ранее стало известно, что власть сегодня соберется на совещание, где определит необходимость внедрения локдауна.

.