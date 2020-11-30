Стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина
Варианты усиления озвучат во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству
Варианты усиления озвучат во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству
Кабинет министров в пятницу, 4 декабря, будет рассматривать варианты решения по усилению карантина и озвучат их во время часа вопросов в Верховной Раде к правительству.
Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
"К пятнице они (Кабмин — ред.) должны понять сами, какие будут варианты, и должны нам их рассказать разные ... не вводить в пятницу (локдаун, — ред."), а рассказать нам, как вводить позже", — пояснил Корниенко.
Напомним, ранее стало известно, что власть сегодня соберется на совещание, где определит необходимость внедрения локдауна.
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