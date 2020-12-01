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01 декабря 2020, 10:43 112

В Кабмине сказали, ограничат ли работу транспорта при введении локдауна

01 декабря 2020, 10:43 112
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Финальных дат введения жесткого карантина пока нет
Финальных дат введения жесткого карантина пока нет
Фото из открытых источников
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В Мининфраструктуры утверждают, что во время консультаций относительно введения локдауна ограничение транспорта не рассматривается. Финальных дат введения жесткого карантина пока нет.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно поддерживать деловую активность. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул Криклий.

Он также добавил, что нужно исходить из рационального подхода и люди будут передвигаться на общественном транспорте в основном из бизнес-потребностей.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на работе метро и общественного транспорта в случае введения локдауна в столице. Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина.

коронавирус Украина карантин транспорт локдаун
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