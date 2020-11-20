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20 ноября 2020, 10:01 9

Украина планирует закупить вакцину от COVID-19 для 20 млн населения - Ляшко

20 ноября 2020, 10:01 9
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Также пока нет инструкций по вакцинации детей
Фото: из открытых источников
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Помимо 8 млн доз вакцины от коронавируса, которые должна получить Украина по программе COVAX, также предполагается закупить вакцину для 20 млн населения страны.

Как передает RegioNews, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть".

Он отметил, что пока неизвестно, во сколько украинскому бюджету обойдется приобретение вакцины от коронавируса, ведь производители еще не назвали цены. Сейчас в бюджете на 2021 год заложили на вакцину более 2 млрд гривен, но Минздрав просит предоставить больше.

Ни один производитель не задекларировал цены. Мы сегодня говорим о том, что 20%, то есть 4 млн доз, это не для 5%, а для 10% населения страна получит безвозмездно. Далее мы будем покупать вакцины для покрытия 20 млн нашего населения", - пояснил он.

Главный санврач добавил, что пока нет инструкций по вакцинации детей. От этого также будет зависеть то, сколько вакцины необходимо будет купить.

Напомним, ранее стало известно, когда Украина подпишет соглашение с COVAX о поставке вакцины от коронавируса.

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