В Украине загруженность коек пациентами с СOVID-19 превысила 50%

Как и ранее, критериям ослабления карантина соответствуют только две области

Как и ранее, критериям ослабления карантина соответствуют только две области

Фото: flickr

Загруженность кроватей пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, более 50% коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, загруженные в Киеве (57,2%), Винницкой (61,4%), Днепропетровской (55,4%), Донецкой (61,8%), Луганской (59,8%), Одесской (69,7%), Ровенской (56,7%), Сумской (53,5%), Харьковской (56,2%), Хмельницкой (63,1%), Черкасской (73,4 %) и Черновицкой (50,1%) областях.

Также количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней превышает установленный показатель во всех областях, кроме Кировоградской и Херсонской.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 109,2 на 100 тысяч населения.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленным Минздравом критериям.

Напомним, 28 сентября COVID-19 обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1797 пациентов выздоровело.