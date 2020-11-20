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20 ноября 2020, 14:59 11

В Луцке в доме для пожилых людей - массовые заражения коронавирусом

20 ноября 2020, 14:59 11
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По состоянию на 20 ноября выявили 50 случаев коронавирусной инфекции
По состоянию на 20 ноября выявили 50 случаев коронавирусной инфекции
Фото из открытых источников
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В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на 20 ноября выявили 50 случаев коронавирусной инфекции.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала заместитель директора Волынского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Надежда Костырко в ходе брифинга.

Она отметила, что заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.

Также указано, что на COVID-19 протестировали 75 жителей и 28 работников дома престарелых, в результате чего заражения подтвердили в 18 жителей пансионата и 3 сотрудников.

"В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение", - проинформировала Костырко.

По ее словам, большинство заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырко.

Напомним, в Киеве покончила с собой больная коронавирусом 78-летняя женщина.

коронавирус Луцк Украина больницы Врач
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