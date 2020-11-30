Марцинкив просит правительство не вводить локдаун

Мэр Ивано-Франковска аргументирует просьбу статистикой, которая улучшается

Мэр Ивано-Франковска аргументирует просьбу статистикой, которая улучшается

Фото: скриншот из видеовключения на Facebook

Об этом Марцикив сообщил во время своего традиционного видеовключения на Facebook, передаёт RegioNews.

По словам Ивано-Франковского городского головы, заболеваемость COVID-19 в городе снижается. Вместе с тем, он сообщил, что старшие школьники уже до конца этого года будут учиться дистанционно - полноценно работают только детские сады и начальная школа.

В который раз обращаюсь к правительству не вводить локдаун, ибо он добьет малый и средний бизнес, который и так непросто переживает 2020-й год. Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, - сказал Марцинкив.

Как сообщалось ранее, стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина.