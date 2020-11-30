17:51  30 ноября
В КИУ заявили о провале законодательной работы Кабмина: Рада приняла лишь 7% правительственных законопроектов
17:43  30 ноября
Власти Львова отказываются вводить карантин на праздники
17:47  30 ноября
На Донбассе российские наемники дважды нарушали договоренности о "тишине"
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2020, 20:46 6

Марцинкив просит правительство не вводить локдаун

30 ноября 2020, 20:46 6
Читайте також українською мовою
Мэр Ивано-Франковска аргументирует просьбу статистикой, которая улучшается
Мэр Ивано-Франковска аргументирует просьбу статистикой, которая улучшается
Фото: скриншот из видеовключения на Facebook
Читайте також
українською мовою

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, обращаясь к правительству, просит не вводить локдаун.

Об этом Марцикив сообщил во время своего традиционного видеовключения на Facebook, передаёт RegioNews.

По словам Ивано-Франковского городского головы, заболеваемость COVID-19 в городе снижается. Вместе с тем, он сообщил, что старшие школьники уже до конца этого года будут учиться дистанционно - полноценно работают только детские сады и начальная школа.

В который раз обращаюсь к правительству не вводить локдаун, ибо он добьет малый и средний бизнес, который и так непросто переживает 2020-й год. Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, - сказал Марцинкив.

Как сообщалось ранее, стало известно, когда Кабмин примет решение об усилении карантина.

Кабмин карантин Ивано-Франковск Руслан Марцинкив локдаун
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине не будут продолжать карантин выходного дня - Степанов
30 ноября 2020, 18:55
У Зеленского заявили, что точной даты введения локдауна пока нет
30 ноября 2020, 18:30
Власти Львова отказываются вводить карантин на праздники
30 ноября 2020, 17:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Запорожский облсовет
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского
Все публикации »
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Все блоги »