У главы Тернопольской ОГА подтвердили коронавирус

Ему назначили курс медикаментозного лечения

Ему назначили курс медикаментозного лечения

Фото: Facebook

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Друзья, только что исследование на COVID-19 показало у меня положительный результат. Все эти месяцы органы государственной власти упорно работали. Потому область - это живой организм, который требует постоянного менеджмента", - написал Труш.

Он добавил, что находится в режиме самоизоляции, и пообещал ежедневно информировать о состоянии своего здоровья.

Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык", - сообщил он.

Чиновник заявил, что ситуация с заболеваемостью в области сложная и призвал граждан соблюдать карантинные мероприятия.

Напомним, Черновцы – "красные", Харьков и Тернополь– "оранжевые": карантинные зоны пересмотрели. Органичения будут действовать минимум две недели, поэтому в Черновцах дети в школу 1 сентября не пойдут.