Перед Радой на митинг вышли несколько тысяч предпринимателей
В Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на #SaveФОП у Facebook.
Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отмены введения кассовых аппаратов.
По словам лидера "SaveФОП" Сергея Доротича, люди критически относятся к инициативе правительства касательно выплат в размере 8 000 гривен предпринимателям на время локдауна.
Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса - возможность работать", - заявил Доротич.
Митингующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной.
Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единоразовой помощи от государства в связи с карантином.