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Перед Радой на митинг вышли несколько тысяч предпринимателей
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15 декабря 2020, 10:01 422

Перед Радой на митинг вышли несколько тысяч предпринимателей

15 декабря 2020, 10:01 422
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Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантина
Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантина
Фото: strana.ua
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В Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на #SaveФОП у Facebook.

Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отмены введения кассовых аппаратов.

По словам лидера "SaveФОП" Сергея Доротича, люди критически относятся к инициативе правительства касательно выплат в размере 8 000 гривен предпринимателям на время локдауна.

Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса - возможность работать", - заявил Доротич.

Митингующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единоразовой помощи от государства в связи с карантином.

карантин ВР митинг бюджет протесты предприниматели
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