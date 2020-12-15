Перед Радой на митинг вышли несколько тысяч предпринимателей

Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантина

Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантина

Фото: strana.ua

В Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на #SaveФОП у Facebook.

Протестующие требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года, а также отмены введения кассовых аппаратов.

По словам лидера "SaveФОП" Сергея Доротича, люди критически относятся к инициативе правительства касательно выплат в размере 8 000 гривен предпринимателям на время локдауна.

Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса - возможность работать", - заявил Доротич.

Митингующие перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского и Шелковичной.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единоразовой помощи от государства в связи с карантином.