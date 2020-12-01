"Первая задача - сохранить врачей": новый глава Одесской области Гриневецкий заступил на должность

Он обещает удержать врачей от эмиграции

Он обещает удержать врачей от эмиграции

Фото: Думская

На Одесщине представили нового главу Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, который является представителем партии "Доверяй делам". Он уже ранее возглавлял администрацию - с 1998 до 2005 года и подпадал под действие закона "Об очищении власти", однако обжаловал это в суде.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Гриневецкого, первым вопросом повестки дня считает пандемию COVID-19. Он анонсировал сотрудничество с Институтом экономико-экологических проблем Национальной Академии наук Украины, который расположен в Одессе.

Председатель ОГА сообщил, что там создана мониторинговая группа, которая разрабатывает математические модели и прогнозы заболеваний по Украине. Гриневецкий пообещал предоставить ученым статистические данные по региону, чтобы получать прогнозы по Одесской области.

"Первая задача - сохранить врачей. Многие из Западной Украины, медицинский персонал среднего звена выезжает за границу, где значительно большая заработная плата. Мы остаемся без среднего медицинского персонала. Вторая задача – дополнительные кровати, которые должны быть обеспечены всем необходимым. Я еду в Одесский областной центр социально значимых болезней, чтобы проверить, как там идет обустройство. Я подпишу распоряжение о выделении 8 миллионов гривен на обустройство этого здания. Это концентраторы, кислород", - заявил Гриневецкий.

Кроме этого, он представил своего первого заместителя - им станет экс-генерал СБУ Борис Волошенков. Они с Гриневецким являются соучредителями общественной организации "Одесса-Шанхай 1871", которая, по словам самого Гриневецкого, должна развивать сотрудничество Китая с Одесщиной.

Также отмечается, что заместителем по гуманитарным вопросам назначат экс-вице-мэра Одессы и избранного депутата облсовета от партии "Доверяй делам" Светлану Фабрикант.

Финансово-экономическим блоком будет заведовать бывший председатель правления "Марфин банка" (в 2002-2017 гг.) Константин Гой.

Напомним, 27 ноября президент назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской облгосадминистрации.