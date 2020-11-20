Убытки на миллионы: СБУ разоблачила растрату средств, выделенных на борьбу с COVID-19
В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила хищения миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, по данным следствия, руководитель одного из медицинских учреждений города организовал противоправный механизм присвоения средств. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 миллионов гривен.
Стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза", - сообщили оперативники.
Также задокументировано, что заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.
Заключениями экспертиз, из-за действий злоумышленников бюджету города причинен ущерб более чем на 2,4 миллиона гривен.
Сейчас руководительнице медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черкасского городского совета в растрате средств государственного бюджета, которые были предназначены для ремонта и содержания дорог.