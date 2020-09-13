10:17  13 сентября
В Украине зарегистрировали 2 476 новых больных коронавирусом
12:50  12 сентября
ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов
09:57  13 сентября
В зоне ООС сохраняется тишина – штаб
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2020, 10:17 1

В Украине зарегистрировали 2 476 новых больных коронавирусом

13 сентября 2020, 10:17 1
Читайте також українською мовою
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225)
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225)
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 13 сентября общее количество выявленных случаев COVID-19 в Украине - 154 335.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

За минувшие сутки умерли еще 30 инфицированных, таким образом общее количество смертей от коронавирус в Украине составляет 3 178.

За прошедшие сутки выздоровели 547 пациентов, общее количество тех, кто поборол болезнь - 68 983.

В разрезе областей статистика заболеваемости коронавирус на утро 13 сентября выглядит так:

  • Винницкая область – 4808 (+52);
  • Волынская область – 6289 (+65);
  • Днепропетровская область – 3262 (+86);
  • Донецкая область – 2095 (+69);
  • Житомирская область – 4292 (+98);
  • Закарпатская область – 8625 (+93);
  • Запорожская область – 2347 (+105);
  • Ивано-Франковская область – 11215 (+132);
  • Кировоградская область – 904 (+12);
  • г. Киев — 17261 (+310);
  • Киевская область – 6849 (+99);
  • Львовская область – 16914 (+140);
  • Луганская область – 586 (+24);
  • Николаевская область – 1953 (+24);
  • Одесская область – 9482 (+100);
  • Полтавская область – 1195 (+34);
  • Ровенская область – 10469 (+100);
  • Сумская область – 2401 (+78);
  • Тернопольская область – 8882 (+225);
  • Харьковская область – 12584 (+180);
  • Херсонская область – 628 (+32);
  • Хмельницкая область – 3968 (+118);
  • Черновицкая область – 12117 (+129);
  • Черкасская область – 2495 (+111);
  • Черниговская область – 2714 (+60).

Напомним, вчера в Украине зафиксировано 3103 новых случая коронавируса, подтвержден новый антирекорд по смертности от COVID-19 - за минувшие сутки умерли от болезни 72 человека.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина COVID-19 смерти заболевание выздоровление статистика больные область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 сентября 2020, 19:00
Школы Киева с понедельника будут работать условиях "оранжевой" зоны
12 сентября 2020, 16:10
ЦИК разработала алгоритм проведения местных выборов
12 сентября 2020, 12:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »