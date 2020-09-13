В Украине зарегистрировали 2 476 новых больных коронавирусом
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225)
Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225)
По состоянию на 13 сентября общее количество выявленных случаев COVID-19 в Украине - 154 335.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
За минувшие сутки умерли еще 30 инфицированных, таким образом общее количество смертей от коронавирус в Украине составляет 3 178.
За прошедшие сутки выздоровели 547 пациентов, общее количество тех, кто поборол болезнь - 68 983.
В разрезе областей статистика заболеваемости коронавирус на утро 13 сентября выглядит так:
- Винницкая область – 4808 (+52);
- Волынская область – 6289 (+65);
- Днепропетровская область – 3262 (+86);
- Донецкая область – 2095 (+69);
- Житомирская область – 4292 (+98);
- Закарпатская область – 8625 (+93);
- Запорожская область – 2347 (+105);
- Ивано-Франковская область – 11215 (+132);
- Кировоградская область – 904 (+12);
- г. Киев — 17261 (+310);
- Киевская область – 6849 (+99);
- Львовская область – 16914 (+140);
- Луганская область – 586 (+24);
- Николаевская область – 1953 (+24);
- Одесская область – 9482 (+100);
- Полтавская область – 1195 (+34);
- Ровенская область – 10469 (+100);
- Сумская область – 2401 (+78);
- Тернопольская область – 8882 (+225);
- Харьковская область – 12584 (+180);
- Херсонская область – 628 (+32);
- Хмельницкая область – 3968 (+118);
- Черновицкая область – 12117 (+129);
- Черкасская область – 2495 (+111);
- Черниговская область – 2714 (+60).
Напомним, вчера в Украине зафиксировано 3103 новых случая коронавируса, подтвержден новый антирекорд по смертности от COVID-19 - за минувшие сутки умерли от болезни 72 человека.
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