В Украине зарегистрировали 2 476 новых больных коронавирусом

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225)

Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225)

По состоянию на 13 сентября общее количество выявленных случаев COVID-19 в Украине - 154 335.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины. За минувшие сутки умерли еще 30 инфицированных, таким образом общее количество смертей от коронавирус в Украине составляет 3 178. За прошедшие сутки выздоровели 547 пациентов, общее количество тех, кто поборол болезнь - 68 983. В разрезе областей статистика заболеваемости коронавирус на утро 13 сентября выглядит так: Винницкая область – 4808 (+52);

Волынская область – 6289 (+65);

Днепропетровская область – 3262 (+86);

Донецкая область – 2095 (+69);

Житомирская область – 4292 (+98);

Закарпатская область – 8625 (+93);

Запорожская область – 2347 (+105);

Ивано-Франковская область – 11215 (+132);

Кировоградская область – 904 (+12);

г. Киев — 17261 (+310);

Киевская область – 6849 (+99);

Львовская область – 16914 (+140);

Луганская область – 586 (+24);

Николаевская область – 1953 (+24);

Одесская область – 9482 (+100);

Полтавская область – 1195 (+34);

Ровенская область – 10469 (+100);

Сумская область – 2401 (+78);

Тернопольская область – 8882 (+225);

Харьковская область – 12584 (+180);

Херсонская область – 628 (+32);

Хмельницкая область – 3968 (+118);

Черновицкая область – 12117 (+129);

Черкасская область – 2495 (+111);

Черниговская область – 2714 (+60). Напомним, вчера в Украине зафиксировано 3103 новых случая коронавируса, подтвержден новый антирекорд по смертности от COVID-19 - за минувшие сутки умерли от болезни 72 человека. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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