Коронавирус обнаружили у 37 работников "Киевхлеба"
Сейчас цех-пекарню №8 закрыли на карантин
Сейчас цех-пекарню №8 закрыли на карантин
В столице на предприятии "Киевхлеб" коронавирусное заболевание обнаружили у 37 работников.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", – написал городской голова.
Кличко также добавил, что в настоящее время цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции.
Напомним, Киев останется в зеленой зоне, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.
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