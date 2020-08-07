Коронавирус обнаружили у 37 работников "Киевхлеба"

Сейчас цех-пекарню №8 закрыли на карантин

Сейчас цех-пекарню №8 закрыли на карантин

Фото: Киевхлеб

В столице на предприятии "Киевхлеб" коронавирусное заболевание обнаружили у 37 работников.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", – написал городской голова.

Кличко также добавил, что в настоящее время цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции.

Напомним, Киев останется в зеленой зоне, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.