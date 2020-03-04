17:33  04 марта
Зеленский предложил парламенту назначить премьер-министром Шмыгаля
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 16:07 11

Коронавирус в Черновцах: водители без масок, магазины не моют, средств дезинфекции нет

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 16:07 11
Читайте також українською мовою
Черновицкая мэрия приняла ряд мер по противодействию распространению коронавируса, но в большинстве случаев меры не выполняются: нет масок и дезинфицирующих средств
Фото: molbuk.ua
Черновицкая мэрия приняла ряд мер по противодействию распространению коронавируса, но в большинстве случаев меры не выполняются: нет масок и дезинфицирующих средств

Об этом передает из Черновцов корреспондент RegioNews.

Школы и детсады, магазины, аптеки и транспорт в городе работают в штатном режиме. В школах утром провели уроки о распространении коронавируса, чтобы сообщить родителям о том, что больных детей в школу не пустят.

3 марта вечером и 4 марта утром коммунальщики продезинфицировали городской общественный транспорт.

Хуже ситуация с дезинфекцией мест массового скопления - школ, садов, супермаркетов, офисных центров. Рекомендованного для дезинфекции в школах "Микросепта" и его аналогов нет в продаже вообще. В том единственном магазине, где корреспонденту довелось увидеть влажную уборку, поручни мыли обычным средством для мытья стекол, потому что других нет, говорят продавцы. В остальных супермаркетах единственными средствами уборки до сих пор остаются вода и тряпки.

В аптеках антисептиков для уборки тоже нет. В одной из сетей магазинов бытовой химии, зато настойчиво предлагают влажные салфетки и средства для обеззараживания кожи рук.

Худшая ситуация с соблюдением масочного режима. По словам водителей, частные перевозчики не могут закупить маски, потому что их нигде нет, поэтому работают без масок. Та же история и в торговых точках города - все без масок.

В аптеках и магазинах города ажиотажа нет. Маски и антисептики давно раскупили, поэтому "расхватывать" в аптеках просто нечего. Продавцы одного из супермаркетов рассказали, что спрос на продукты почти не увеличился, "стратегические" товары последних двух дней - макароны и спички. Зато, упал спрос на мясо, так как, как говорят старушки, "от свиней можно заразиться коронавирусом".

После обеда начала появляться информация об отмене некоторых массовых мероприятий - детских конкурсов, праздничных мероприятий к 8 марта и т.д.

Напомним, сегодня, 4 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.


коронавірус
Коммунальщики Житомира будут работать в масках-респираторах
04 марта 2020, 15:09
В Киеве из-за коронавируса ограничили доступ родителей к школам
04 марта 2020, 14:03
Во Львове до сих пор нет тест-систем для проверки на коронавирус
04 марта 2020, 13:11
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »