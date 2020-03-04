Коронавирус в Черновцах: водители без масок, магазины не моют, средств дезинфекции нет
Об этом передает из Черновцов корреспондент RegioNews.
Школы и детсады, магазины, аптеки и транспорт в городе работают в штатном режиме. В школах утром провели уроки о распространении коронавируса, чтобы сообщить родителям о том, что больных детей в школу не пустят.
3 марта вечером и 4 марта утром коммунальщики продезинфицировали городской общественный транспорт.
Хуже ситуация с дезинфекцией мест массового скопления - школ, садов, супермаркетов, офисных центров. Рекомендованного для дезинфекции в школах "Микросепта" и его аналогов нет в продаже вообще. В том единственном магазине, где корреспонденту довелось увидеть влажную уборку, поручни мыли обычным средством для мытья стекол, потому что других нет, говорят продавцы. В остальных супермаркетах единственными средствами уборки до сих пор остаются вода и тряпки.
В аптеках антисептиков для уборки тоже нет. В одной из сетей магазинов бытовой химии, зато настойчиво предлагают влажные салфетки и средства для обеззараживания кожи рук.
Худшая ситуация с соблюдением масочного режима. По словам водителей, частные перевозчики не могут закупить маски, потому что их нигде нет, поэтому работают без масок. Та же история и в торговых точках города - все без масок.
В аптеках и магазинах города ажиотажа нет. Маски и антисептики давно раскупили, поэтому "расхватывать" в аптеках просто нечего. Продавцы одного из супермаркетов рассказали, что спрос на продукты почти не увеличился, "стратегические" товары последних двух дней - макароны и спички. Зато, упал спрос на мясо, так как, как говорят старушки, "от свиней можно заразиться коронавирусом".
После обеда начала появляться информация об отмене некоторых массовых мероприятий - детских конкурсов, праздничных мероприятий к 8 марта и т.д.
Напомним, сегодня, 4 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.
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