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04 декабря 2020, 18:58 4

Глава Донецкой ОГА отверг необходимость обустройства мобильного госпиталя для больных COVID-19

04 декабря 2020, 18:58 4
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На Донетчине отвергли необходимость обустройства мобильного госпиталя для "коронавирусных"
Рixabay
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Необходимости в развертывании мобильных госпиталей для размещения больных COVID-19 в Донецкой области нет.

Об этом во время брифинга сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко, пишет RegioNews, ссылаясь на "Новости Донбасса".

Также он рассказал, что в случае необходимости госпиталь будет развернут в Славянске, а не на ледовой арене в Краматорске, где предполагалось размещение около 200 коек.

"Мы пошли на размещение в локациях, которые наиболее подходят для обустройства указанных мест. Это, например, психиатрическая больница в Славянске. Там построено с "нуля" новые корпуса, и в этих новых корпусах будут размещены койко-места для размещения зараженных коронавирусом", — сказал он.

Кириленко отметил, что от идеи использования ледовой арены отказались из-за дороговизны обогрева помещения.

По его словам, сейчас в области для приема инфицированных определено 28 опорных больниц, 25 из них — исключительно для приема больных COVID-19.

Напомним, ранее Минздрав озвучил цену открытия временных госпиталей в Киеве.

коронавирус Донбасс Украина болезнь госпиталь
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